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Дурнов Петр Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Дурнов Никита Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Дурнова Пелагея Петровна

Мать ребёнка: Дурнова Анна Герасимовна

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Дурнова Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Дурнова Анна Герасимовна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Дурнов Федр Петрович

Мать ребёнка: Дурнова Анна Герасимовна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Дурнова Раиса Петровна

Мать ребёнка: Дурнова Анна Герасимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дурнова Анна Герасимовна

Смерть
Неизвестно
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