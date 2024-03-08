Дурнов Петр Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1910
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Дурнова Пелагея Петровна
Мать ребёнка: Дурнова Анна Герасимовна
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Дурнова Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Дурнова Анна Герасимовна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Дурнов Федр Петрович
Мать ребёнка: Дурнова Анна Герасимовна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Дурнова Раиса Петровна
Мать ребёнка: Дурнова Анна Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дурнова Анна Герасимовна
Смерть
Неизвестно