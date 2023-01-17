Прохорова Христина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохорова Христина Васильевна

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Место рождения

Ножовка, Частинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Ножовка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Ксения Степановна

Отец ребёнка: Прохоров Степан Тимофеевич

Ножовка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1755

Сын: Горланов Иов Степанович

Отец ребёнка: Прохоров Степан Тимофеевич

Ножовка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Прохоров Степан Тимофеевич

Ножовка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прохоров Степан Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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