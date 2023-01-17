Прохорова Христина Васильевна
Место рождения
Дата рождения1731
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Ксения Степановна
Отец ребёнка: Прохоров Степан Тимофеевич
Рождение ребёнка
1755
Отец ребёнка: Прохоров Степан Тимофеевич
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Прохоров Степан Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно