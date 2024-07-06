Полонская Шприня Гершковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Теплицкий Максим Рафаилович
Отец ребёнка: Теплицкий Рафаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Теплицкий Болеслав Рафаилович
Отец ребёнка: Теплицкий Рафаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полонская (Теплицкая) Алла
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Теплицкий Рафаил
Смерть
Неизвестно