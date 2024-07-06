Полонская Шприня Гершковна 1915 — найти родственников по фамилии на Familio
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Полонская Шприня Гершковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Теплицкий Максим Рафаилович

Отец ребёнка: Теплицкий Рафаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Теплицкий Болеслав Рафаилович

Отец ребёнка: Теплицкий Рафаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полонская (Теплицкая) Алла

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Теплицкий Рафаил

Смерть
Неизвестно

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