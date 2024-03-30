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Игнашева Трифена Андреевна

Место рождения

Бердинка, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнашев Алексей Игнатьевич

Рождение ребёнка
1866

Сын: Игнашов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Игнашев Алексей Игнатьевич

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1873

Сын: Игнашев Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Игнашев Алексей Игнатьевич

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
17.11.1875 ст.

Дочь: Игнашева Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Игнашев Алексей Игнатьевич

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Шохина (Игнашева) Ульяна Алексеевна

Отец ребёнка: Игнашев Алексей Игнатьевич

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно

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