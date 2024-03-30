Игнашева Трифена Андреевна
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Игнашев Алексей Игнатьевич
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Игнашев Алексей Игнатьевич
Рождение ребёнка
17.11.1875 ст.
Дочь: Игнашева Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Игнашев Алексей Игнатьевич
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Шохина (Игнашева) Ульяна Алексеевна
Отец ребёнка: Игнашев Алексей Игнатьевич
Смерть
Неизвестно