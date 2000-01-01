Чередова Лукерья Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1853
Отец ребёнка: Чередов Иван Иванов
Рождение ребёнка
Около 1855
Отец ребёнка: Чередов Иван Иванов
Рождение ребёнка
Около 1857
Отец ребёнка: Чередов Иван Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чередов Иван Иванов
Смерть
Неизвестно