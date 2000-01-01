Чередова Лукерья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧередова Лукерья Ефимовна

Чередова Лукерья Ефимовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1832 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Чередов Василий Иванович

Отец ребёнка: Чередов Иван Иванов

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Чередов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Чередов Иван Иванов

Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Чередов Леонтий Иванович

Отец ребёнка: Чередов Иван Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Иван Иванов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close