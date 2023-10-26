Мамаев Григорий Петрович
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Мамаев Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1925
Мать ребёнка: Казакова Марфа
Арест
08.08.1937
Мамаев Григорий Петрович (1889) Дата рождения: 1889 г. Место рождения: Марий Эл, Новоторъяльский р-н, дер. Нижняя Кукмарь Пол: мужчина Национальность: мариец Профессия / место работы: крестьянин Мера ... Показать все
Смерть
Неизвестно