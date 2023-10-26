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Мамаев Григорий Петрович

Место рождения

Кукмарь, Новоторъяльский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Мамаев Пётр

Мать: не указана

Кукмарь, Новоторъяльский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
01.12.1925

Сын: Мамаев Данил Григорьевич

Мать ребёнка: Казакова Марфа

Кукмарь, Новоторъяльский муниципальный район, Республика Марий Эл
Арест
08.08.1937
Мамаев Григорий Петрович (1889) Дата рождения: 1889 г. Место рождения: Марий Эл, Новоторъяльский р-н, дер. Нижняя Кукмарь Пол: мужчина Национальность: мариец Профессия / место работы: крестьянин Мера ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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