Аксёнов Прокопий Иннокентьевич Кон-Юн-Сян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксёнов Прокопий Иннокентьевич Кон-Юн-Сян

Место рождения

Пекин, Китай

Дата рождения

1886

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1927 г.р.
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Место
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Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аксёнова (Икимова) Татьяна Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аксёнова (Икимова) Татьяна Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аксёнова (Икимова) Татьяна Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксёнова (Икимова) Татьяна Семёновна

Рождение ребёнка
20.05.1927

Сын: Аксёнов Николай Прокопьевич

Мать ребёнка: Аксёнова (Икимова) Татьяна Семёновна

Кяхта, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
22.04.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аксёнова (Икимова) Татьяна Семёновна

Окино-Ключи, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
1938

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