Аксёнов Прокопий Иннокентьевич Кон-Юн-Сян
Место рожденияПекин, Китай
Дата рождения1886
Дата смерти1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.05.1927
Сын: Аксёнов Николай Прокопьевич
Мать ребёнка: Аксёнова (Икимова) Татьяна Семёновна
Кяхта, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
22.04.1932
Окино-Ключи, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
1938