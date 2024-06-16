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Денисенко Татьяна Николаевна

Место рождения

Абинск, Абинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

19.10.1984

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1984

Отец: Денисенко Николай Николаевич

Мать: Лебедева Надежда Михайловна

Абинск, Абинский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Алексей Иванович

Рождение ребёнка
31.10.2003

Сын: Петров Данил Алексеевич

Отец ребёнка: Петров Алексей Иванович

Северо-Курильск, Северо-Курильский, Сахалинская область
Бракосочетание
21.12.2012

Муж: Журавлёв Владимир Александрович

Северо-Курильск, Северо-Курильский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
14.05.2017

Дочь: Журавлёва Анастасия Владимировна

Отец ребёнка: Журавлёв Владимир Александрович

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край

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