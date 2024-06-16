Денисенко Татьяна Николаевна
Место рождения
Дата рождения19.10.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1984
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.10.2003
Отец ребёнка: Петров Алексей Иванович
Бракосочетание
21.12.2012
Рождение ребёнка
14.05.2017
Дочь: Журавлёва Анастасия Владимировна
Отец ребёнка: Журавлёв Владимир Александрович
Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край