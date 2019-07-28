Скрипник (Кейль) Марина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрипник (Кейль) Марина Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1967

Дата смерти

28.07.2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1963 г.р.

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.05.1988

Сын: Скрипник Антон Эдуардович

Отец ребёнка: Скрипник Эдуард Фёдорович

Бракосочетание
1988

Муж: Скрипник Эдуард Фёдорович

Рождение ребёнка
21.11.1990

Дочь: Скрипник Мария Эдуардовна

Отец ребёнка: Скрипник Эдуард Фёдорович

Смерть
28.07.2019
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