Скрипник (Кейль) Марина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1967
Дата смерти28.07.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.05.1988
Сын: Скрипник Антон Эдуардович
Отец ребёнка: Скрипник Эдуард Фёдорович
Бракосочетание
1988
Рождение ребёнка
21.11.1990
Дочь: Скрипник Мария Эдуардовна
Отец ребёнка: Скрипник Эдуард Фёдорович
Смерть
28.07.2019