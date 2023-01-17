Евстафьева (Сухорукова) Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1928
Сын: Евстафьев Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Евстафьев Василий Иванович
Фактически родился 01.11.1926, но во время войны документы передклали, чтоб не угнали в Германию
Рождение ребёнка
01.03.1931
Дочь: Мариненкова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Евстафьев Василий Иванович
Настоящий год рождения 1930. Год был добавлен, когда выписывали паспорт.
Рождение ребёнка
11.09.1932
Сын: Евстафьев Иван Васильевич
Отец ребёнка: Евстафьев Василий Иванович
Рождение ребёнка
С 1932 по 1934
Сын: Евстафьев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Евстафьев Василий Иванович
Рождение ребёнка
06.08.1935
Дочь: Чужикова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Евстафьев Василий Иванович
Рождение ребёнка
До 1948
Сын: Евстафьев Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Евстафьев Василий Иванович
Рождение ребёнка
28.04.1949
Сын: Евстафьев Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Евстафьев Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евстафьев Валентин Васильевич
Отец ребёнка: Евстафьев Василий Иванович
Смерть
После 1970