Евстафьева (Сухорукова) Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евстафьева (Сухорукова) Евдокия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1970

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1928

Сын: Евстафьев Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Евстафьев Василий Иванович

Жилино, Егорьевская волость, Бельский уезд
Фактически родился 01.11.1926, но во время войны документы передклали, чтоб не угнали в Германию
Рождение ребёнка
01.03.1931

Дочь: Мариненкова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Евстафьев Василий Иванович

Жилино, Егорьевская волость, Бельский уезд
Настоящий год рождения 1930. Год был добавлен, когда выписывали паспорт.
Рождение ребёнка
11.09.1932

Сын: Евстафьев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Евстафьев Василий Иванович

Жилино, Егорьевская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
С 1932 по 1934

Сын: Евстафьев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Евстафьев Василий Иванович

Жилино, Егорьевская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
06.08.1935

Дочь: Чужикова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Евстафьев Василий Иванович

Жилино, Егорьевская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
До 1948

Сын: Евстафьев Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Евстафьев Василий Иванович

Рождение ребёнка
28.04.1949

Сын: Евстафьев Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Евстафьев Василий Иванович

Жилино, Егорьевская волость, Бельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евстафьев Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евстафьев Валентин Васильевич

Отец ребёнка: Евстафьев Василий Иванович

Смерть
После 1970
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