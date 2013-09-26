Сердитов Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1944
Дата смерти26.09.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.11.1967
Дочь: Костарева елена Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
26.09.2013