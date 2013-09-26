Сердитов Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСердитов Александр Михайлович

Сердитов Александр Михайлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1944

Дата смерти

26.09.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.11.1967

Дочь: Костарева елена Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
26.09.2013
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close