Вилесов Василий Фёдорович 1845 — найти родственников по фамилии на Familio
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Вилесов Василий Фёдорович

Место рождения

Фадеева, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1847 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Фадеева, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 525 - МК (1867) д. Епкашор (Ошибский приход)
Бракосочетание
23.11.1867

Жена: Баяндина Александра Трифоновна

Ошиб, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 525 - МК (1867)
Смерть
Неизвестно

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