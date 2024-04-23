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Карагенов Степан Николавечи

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1921

Дата смерти

29.12.1989

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1921

Отец: Карагенов Николай Федорович

Мать: Карагенова Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жекова (Карагенова) Валентина Степановна

Мать ребёнка: Карагенова (Каравелкова) Акулина Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арнаут (Карагенова) Татьяна (Стефания) Степановна

Мать ребёнка: Карагенова (Каравелкова) Акулина Савельевна

Рождение ребёнка
04.01.1950

Дочь: Викова (Карагенова) Мария Степановна

Мать ребёнка: Карагенова (Каравелкова) Акулина Савельевна

Смерть
29.12.1989

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