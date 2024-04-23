Карагенов Степан Николавечи
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1921
Дата смерти29.12.1989
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1921
Отец: Карагенов Николай Федорович
Мать: Карагенова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.01.1950
Дочь: Викова (Карагенова) Мария Степановна
Мать ребёнка: Карагенова (Каравелкова) Акулина Савельевна
Смерть
29.12.1989