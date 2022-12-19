Вишняков Фёдор Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вишняков Фёдор Никитич

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Место рождения

Мордовия

Дата рождения

1907

Дата смерти

17.08.1976

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Мордовия
Рождение ребёнка
13.09.1936

Дочь: Иванова Антонина Фёдоровна

Мать ребёнка: Вешнякова Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вешнякова Мария Ивановна

Смерть
17.08.1976
Узбекистан, Ташкентская область, Верхне-Чирчикский район
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