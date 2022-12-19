Вишняков Фёдор Никитич
Место рожденияМордовия
Дата рождения1907
Дата смерти17.08.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Мордовия
Рождение ребёнка
13.09.1936
Дочь: Иванова Антонина Фёдоровна
Мать ребёнка: Вешнякова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вешнякова Мария Ивановна
Смерть
17.08.1976
Узбекистан, Ташкентская область, Верхне-Чирчикский район