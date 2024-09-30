Наппу (Кольё) Софья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1891
Дата смерти14.03.1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.12.1909
Рождение ребёнка
18.09.1910
Дочь: (Наппу) Анна Томасовна
Отец ребёнка: Наппу Томас Иосифович
Рождение ребёнка
11.04.1912
Дочь: Олонен (Наппу) Ида-Анна Томасовна
Отец ребёнка: Наппу Томас Иосифович
Рождение ребёнка
08.03.1914
Сын: Наппу Арво-Иосиф Томасович
Отец ребёнка: Наппу Томас Иосифович
Рождение ребёнка
29.09.1915
Дочь: (Наппу) Хильма Томасовна
Отец ребёнка: Наппу Томас Иосифович
Смерть
14.03.1916