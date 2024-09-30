Наппу (Кольё) Софья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наппу (Кольё) Софья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1891

Дата смерти

14.03.1916

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.12.1909

Муж: Наппу Томас Иосифович

Рождение ребёнка
18.09.1910

Дочь: (Наппу) Анна Томасовна

Отец ребёнка: Наппу Томас Иосифович

Малое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
11.04.1912

Дочь: Олонен (Наппу) Ида-Анна Томасовна

Отец ребёнка: Наппу Томас Иосифович

Малое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
08.03.1914

Сын: Наппу Арво-Иосиф Томасович

Отец ребёнка: Наппу Томас Иосифович

Малое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
29.09.1915

Дочь: (Наппу) Хильма Томасовна

Отец ребёнка: Наппу Томас Иосифович

Малое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
14.03.1916

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