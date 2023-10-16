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Купцов Александр Валерьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.1978

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1978

Отец: Купцов Валерий Павлович

Мать: Купцова Зинаида Эриховна

Рождение ребёнка
02.02.2004

Сын: Купцов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Купцова Анна Юрьевна

Рождение ребёнка
24.08.2010

Дочь: Купцова Владислава Александровна

Мать ребёнка: Купцова Анастасия Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Купцова Анастасия Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Купцова Анна Юрьевна

Разведись в 2008
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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