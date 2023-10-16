Купцов Александр Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.04.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1978
Отец: Купцов Валерий Павлович
Мать: Купцова Зинаида Эриховна
Рождение ребёнка
02.02.2004
Сын: Купцов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Купцова Анна Юрьевна
Рождение ребёнка
24.08.2010
Дочь: Купцова Владислава Александровна
Мать ребёнка: Купцова Анастасия Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Купцова Анна Юрьевна
Разведись в 2008