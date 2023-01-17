Красильников Яков Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.02.1856 ст.
Жених: служащий казак Яков Иванович Красильников - 20 лет Невеста: Гликерия Александровна - 19 лет дочь девица умершего казака Александра Алексеевича Куранова Поручители: отставной казак Матвей Ивано... Показать все
Смерть
Неизвестно