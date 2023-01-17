Красильников Яков Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красильников Яков Иванович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1836 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
15.02.1856 ст.

Жена: Красильникова Гликерия Александровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: служащий казак Яков Иванович Красильников - 20 лет Невеста: Гликерия Александровна - 19 лет дочь девица умершего казака Александра Алексеевича Куранова Поручители: отставной казак Матвей Ивано... Показать все
Смерть
Неизвестно
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