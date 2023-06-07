Фон Бенкендорф (Фон Лёвенштерн) МАРИЯ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фон Бенкендорф (Фон Лёвенштерн) МАРИЯ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

1850

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Фон Бенкендорф ПАУЛЬ ЛЮДВИГ

Отец ребёнка: Фон Бенкендорф ЕРМОЛАЙ (Герман) ПАВЛОВИЧ

Рождение ребёнка
1846

Сын: Фон Бенкендорф АЛЕКСАНДР ЕРМОЛАЕВИЧ

Отец ребёнка: Фон Бенкендорф ЕРМОЛАЙ (Герман) ПАВЛОВИЧ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фон Бенкендорф ЕРМОЛАЙ (Герман) ПАВЛОВИЧ

Смерть
1850
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