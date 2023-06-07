Фон Бенкендорф (Фон Лёвенштерн) МАРИЯ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смерти1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1845
Сын: Фон Бенкендорф ПАУЛЬ ЛЮДВИГ
Отец ребёнка: Фон Бенкендорф ЕРМОЛАЙ (Герман) ПАВЛОВИЧ
Рождение ребёнка
1846
Сын: Фон Бенкендорф АЛЕКСАНДР ЕРМОЛАЕВИЧ
Отец ребёнка: Фон Бенкендорф ЕРМОЛАЙ (Герман) ПАВЛОВИЧ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1850