Фон Бенкендорф ЕРМОЛАЙ (Герман) ПАВЛОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти1883
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Рождение ребёнка
1845
Сын: Фон Бенкендорф ПАУЛЬ ЛЮДВИГ
Мать ребёнка: Фон Бенкендорф МАРИЯ
Рождение ребёнка
1846
Сын: Фон Бенкендорф АЛЕКСАНДР ЕРМОЛАЕВИЧ
Мать ребёнка: Фон Бенкендорф МАРИЯ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фон Бенкендорф МАРИЯ
Смерть
1883