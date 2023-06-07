Фон Бенкендорф ЕРМОЛАЙ (Герман) ПАВЛОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фон Бенкендорф ЕРМОЛАЙ (Герман) ПАВЛОВИЧ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

1883

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Фон Бенкендорф ПАВЕЛ ЕРМОЛАЕВИЧ

Мать: Фон Бенкендорф ЕЛИЗАВЕТА

Рождение ребёнка
1845

Сын: Фон Бенкендорф ПАУЛЬ ЛЮДВИГ

Мать ребёнка: Фон Бенкендорф МАРИЯ

Рождение ребёнка
1846

Сын: Фон Бенкендорф АЛЕКСАНДР ЕРМОЛАЕВИЧ

Мать ребёнка: Фон Бенкендорф МАРИЯ

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фон Бенкендорф МАРИЯ

Смерть
1883
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