Мамаев Айсатула(Гиззат)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мамаев Бакир
Мать: Мухаррама
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамаев Марат
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамаев Азат
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамаев Виль
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно