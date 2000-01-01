Капштык ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капштык ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.09.1941

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрей

Мать ребёнка: Капштык Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сталик

Мать ребёнка: Капштык Татьяна Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Капштык Татьяна Григорьевна

Смерть
?.09.1941
Причина смерти: Убит в Бабьем Яру
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