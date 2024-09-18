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Ожгихин Василий Иванович

Место рождения

д.Верзакова

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: Ожгихин Иван Андреевич

Мать: Ожгихина Акулина Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ожгихина Агафья

Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Ожгихин Андриян Васильевич

Мать ребёнка: Ожгихина Агафья

Сергеева, Осинский муниципальный район, Пермский край
переведен в 1827 году в починок Глубокий
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: (Ожгихина) Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Ожгихина Агафья

Сергеева, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: (Ожгихина) Федосья Васильевна

Мать ребёнка: Ожгихина Агафья

Сергеева, Осинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
1830
Сергеева, Осинский муниципальный район, Пермский край

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