Ожгихин Василий Иванович
Место рожденияд.Верзакова
Дата рожденияОколо 1774
Дата смерти1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
Отец: Ожгихин Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ожгихина Агафья
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Ожгихин Андриян Васильевич
Мать ребёнка: Ожгихина Агафья
переведен в 1827 году в починок Глубокий
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: (Ожгихина) Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Ожгихина Агафья
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: (Ожгихина) Федосья Васильевна
Мать ребёнка: Ожгихина Агафья
Смерть
1830