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Хрункова Валентина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.05.1938

Дочь: Самсонова (Хрункова) Альбина Николаевна

Отец ребёнка: Хрунков Николай Иванович

Рождение ребёнка
04.04.1940

Дочь: Олимпиева (Хрункова) Лариса Николаевна

Отец ребёнка: Хрунков Николай Иванович

Смерть
Неизвестно

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