Хрункова Валентина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.05.1938
Дочь: Самсонова (Хрункова) Альбина Николаевна
Отец ребёнка: Хрунков Николай Иванович
Рождение ребёнка
04.04.1940
Дочь: Олимпиева (Хрункова) Лариса Николаевна
Отец ребёнка: Хрунков Николай Иванович
Смерть
Неизвестно