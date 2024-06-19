Марфа Степанова 1753 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМарфа Степанова

Марфа Степанова

Место рождения

Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1753

Дата смерти

1772

Пол

Женский

Отец

1712 г.р.

Мать

1710 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Мой Степан Гаврилов

Мать: Моя Анна Семёнова

Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИКОРНИКОВО ИВ-1747-1748 Марфы нет ИВ-1749 --- ИВ-1750-1754 Марфы нет ИВ-1755 --- ИВ-1756-1758 Марфы нет ИВ-1759-1764 Марфы нет ИВ-1765 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1766-1767 Марфы нет ИВ-1768 --- ИВ-1769... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1772
Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1773-1776 Марфы нет ИВ-1777-1779 --- ИВ-1780-1783 Марфы нет МК-1771-1773 записи о смерти нет РС-1782, страница 1506 (ИКОРНИКОВО) Ево Степана Гаврилова дочери Марфа (по последней ревизии написаны ... Показать все

Мы используем куки для улучшения работы сайта.