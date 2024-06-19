Марфа Степанова
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смерти1772
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Мой Степан Гаврилов
Мать: Моя Анна Семёнова
ИКОРНИКОВО ИВ-1747-1748 Марфы нет ИВ-1749 --- ИВ-1750-1754 Марфы нет ИВ-1755 --- ИВ-1756-1758 Марфы нет ИВ-1759-1764 Марфы нет ИВ-1765 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1766-1767 Марфы нет ИВ-1768 --- ИВ-1769... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1772
ИВ-1773-1776 Марфы нет ИВ-1777-1779 --- ИВ-1780-1783 Марфы нет МК-1771-1773 записи о смерти нет РС-1782, страница 1506 (ИКОРНИКОВО) Ево Степана Гаврилова дочери Марфа (по последней ревизии написаны ... Показать все