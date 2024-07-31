Поправко Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Поправко) Людмила Яковлевна
Отец ребёнка: Поправко Яков Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Поправко) Любовь Яковлевна
Отец ребёнка: Поправко Яков Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.07.1964
Дочь: Карпенко (Поправко) Галина Яковлевна
Отец ребёнка: Поправко Яков Иванович