Поправко Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поправко Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Поправко) Людмила Яковлевна

Отец ребёнка: Поправко Яков Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Поправко) Любовь Яковлевна

Отец ребёнка: Поправко Яков Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поправко Яков Иванович

Рождение ребёнка
07.07.1964

Дочь: Карпенко (Поправко) Галина Яковлевна

Отец ребёнка: Поправко Яков Иванович

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