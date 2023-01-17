Мамаева (?) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева (?) ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

1899 г.р.
1906 г.р.

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Сын: Мамаев ?

Отец ребёнка: Мамаев Андреевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Мамаев ?

Отец ребёнка: Мамаев Андреевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамаев Андреевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1917
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