Мамаева (?) ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Сын: Мамаев ?
Отец ребёнка: Мамаев Андреевич
Рождение ребёнка
1906
Сын: Мамаев ?
Отец ребёнка: Мамаев Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мамаев Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1917