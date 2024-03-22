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Зубарев Борис Лукянович

Место рождения

Савиновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1723

Дата смерти

После 1769

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Зубарев Лука Степанович

Мать: не указана

Савиновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Зубарев Макар Борисович

Мать ребёнка: Зубарева Пелагея Григорьевна

Савиновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Зубарев Иван Борисович

Мать ребёнка: Зубарева Пелагея Григорьевна

Рождение ребёнка
1763

Сын: Зубарев Андрей Борисович

Мать ребёнка: Зубарева Пелагея Григорьевна

Савиновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубарева Пелагея Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Савиновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1769
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