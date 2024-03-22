Зубарев Борис Лукянович
Место рождения
Дата рождения1723
Дата смертиПосле 1769
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Зубарев Лука Степанович
Рождение ребёнка
1747
Мать ребёнка: Зубарева Пелагея Григорьевна
Рождение ребёнка
1760
Мать ребёнка: Зубарева Пелагея Григорьевна
Рождение ребёнка
1763
Мать ребёнка: Зубарева Пелагея Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1769