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Литвиненко Даниил Максимович
Литвиненко Даниил Максимович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.01.2018
Пол
Мужской
Отец
Литвиненко Максим Викторович
1981 г.р.
Мать
Литвиненко (Краснова) Анастасия Анатольевна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.2018
Отец:
Литвиненко Максим Викторович
Мать:
Литвиненко Анастасия Анатольевна
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