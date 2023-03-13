Крутилина (Шеина) Марфа
Место рожденияРомодановка, Симбирскаго уезда
Дата рождения1757
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Шеинъ Карпъ
Мать: Шеина Пелагея Осипова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Крутилинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Крутилина) Анна
Отец ребёнка: Крутилинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Крутилинъ Семенъ
Отец ребёнка: Крутилинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Крутилина) Оксинья
Отец ребёнка: Крутилинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Крутилина) Ульяна
Отец ребёнка: Крутилинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1792
Сын: Крутилинъ Алексей
Отец ребёнка: Крутилинъ Михаилъ