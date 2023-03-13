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Крутилина (Шеина) Марфа

Место рождения

Ромодановка, Симбирскаго уезда

Дата рождения

1757

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Шеинъ Карпъ

Мать: Шеина Пелагея Осипова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крутилинъ Михаилъ

Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Крутилина) Анна

Отец ребёнка: Крутилинъ Михаилъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Крутилинъ Семенъ

Отец ребёнка: Крутилинъ Михаилъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Крутилина) Оксинья

Отец ребёнка: Крутилинъ Михаилъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Крутилина) Ульяна

Отец ребёнка: Крутилинъ Михаилъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Сын: Крутилинъ Алексей

Отец ребёнка: Крутилинъ Михаилъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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