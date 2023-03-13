Шеина Пелагея Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеина Пелагея Осипова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1735 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Крутилина Марфа

Отец ребёнка: Шеинъ Карпъ

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Степанида

Отец ребёнка: Шеинъ Карпъ

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Шеинъ Карпъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеинъ Карпъ

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