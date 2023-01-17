Блинова Параскева Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлинова Параскева Сергеева

Блинова Параскева Сергеева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

До 1841 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1832 ст.

Сын: Блинов Максим Иванович

Отец ребёнка: Блинов Иван Софронович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Настасья Ивановна

Отец ребёнка: Блинов Иван Софронович

Рождение ребёнка
1836 ст.

Сын: Блинов Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Блинов Иван Софронович

Рождение ребёнка
05.06.1839 ст.

Сын: Блинов Пётр Иванович

Отец ребёнка: Блинов Иван Софронович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Иван Софронович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1841 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close