Блинова Параскева Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиДо 1841 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.01.1832 ст.
Отец ребёнка: Блинов Иван Софронович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Настасья Ивановна
Отец ребёнка: Блинов Иван Софронович
Рождение ребёнка
1836 ст.
Отец ребёнка: Блинов Иван Софронович
Рождение ребёнка
05.06.1839 ст.
Сын: Блинов Пётр Иванович
Отец ребёнка: Блинов Иван Софронович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1841 ст.