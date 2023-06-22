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Лещенко (Никифорова) Мария Федотовна

Место рождения

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

09.02.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1889 ст.

Отец: Никифоров Федот Никифорович

Мать: Никифорова Федосья Константиновна

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
16.01.1912 ст.

Муж: Лещенко Митрофан Сидорович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.09.1913 ст.

Дочь: Лещенко Екатерина Митрофановна

Отец ребёнка: Лещенко Митрофан Сидорович

Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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