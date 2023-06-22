Лещенко (Никифорова) Мария Федотовна
Место рождения
Дата рождения09.02.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1889 ст.
Бракосочетание
16.01.1912 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.09.1913 ст.
Дочь: Лещенко Екатерина Митрофановна
Отец ребёнка: Лещенко Митрофан Сидорович
Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно