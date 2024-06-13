Шорников Георгий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шорникова Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шорникова Надежда Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1954
Сын: Шорников Сергей Георгиевич
Мать ребёнка: Шорникова Надежда Николаевна
Смерть
Неизвестно