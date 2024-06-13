Шорников Георгий Николаевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шорников Георгий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1929 г.р.

Дети

1954 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шорников Николай Давыдович

Мать: Шорникова Мария Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шорникова Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шорникова Надежда Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шорникова Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
1954

Сын: Шорников Сергей Георгиевич

Мать ребёнка: Шорникова Надежда Николаевна

Смерть
Неизвестно

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