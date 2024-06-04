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Антипин Иван Павлов

Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Антипин Павел Филиппов

Мать: Антипина Ксения (Аксинья) Клементьева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антипина Аграфена Антонова

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: (Антипина) Агафья Иванова

Мать ребёнка: Антипина Аграфена Антонова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: (Антипина) Домна Иванова

Мать ребёнка: Антипина Аграфена Антонова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: (Антипина) Матрена Иванова

Мать ребёнка: Антипина Аграфена Антонова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: (Антипина) Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Антипина Аграфена Антонова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Антипин Василий Иванов

Мать ребёнка: Антипина Аграфена Антонова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Антипин Петр Иванов

Мать ребёнка: Антипина Аграфена Антонова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Антипин Филипп Иванов

Мать ребёнка: Антипина Аграфена Антонова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1847
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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