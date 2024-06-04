Антипин Иван Павлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смерти1847
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: (Антипина) Агафья Иванова
Мать ребёнка: Антипина Аграфена Антонова
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: (Антипина) Домна Иванова
Мать ребёнка: Антипина Аграфена Антонова
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: (Антипина) Матрена Иванова
Мать ребёнка: Антипина Аграфена Антонова
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: (Антипина) Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Антипина Аграфена Антонова
Рождение ребёнка
Около 1841
Мать ребёнка: Антипина Аграфена Антонова
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Антипин Петр Иванов
Мать ребёнка: Антипина Аграфена Антонова
Рождение ребёнка
Около 1846
Мать ребёнка: Антипина Аграфена Антонова
Смерть
1847