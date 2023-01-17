Савинкова Уистина Наумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савинкова Уистина Наумовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.07.1850 ст.

Сын: Савинков Кузьма Руфанович

Отец ребёнка: Савинков Руфан Андреевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
10.08.1851 ст.

Дочь: Васса Руфановна

Отец ребёнка: Савинков Руфан Андреевич

Рождение ребёнка
01.03.1854 ст.

Сын: Савинков Василий Руфанович

Отец ребёнка: Савинков Руфан Андреевич

Рождение ребёнка
16.12.1857 ст.

Дочь: Анастасия Руфановна

Отец ребёнка: Савинков Руфан Андреевич

Рождение ребёнка
14.03.1859 ст.

Дочь: Дарья Руфановна

Отец ребёнка: Савинков Руфан Андреевич

Рождение ребёнка
27.12.1863 ст.

Дочь: Анисья Руфановна

Отец ребёнка: Савинков Руфан Андреевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
28.03.1866 ст.

Дочь: Мария Руфановна

Отец ребёнка: Савинков Руфан Андреевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
29.10.1868 ст.

Сын: Савинков Георгий Руфанович

Отец ребёнка: Савинков Руфан Андреевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
15.04.1870 ст.

Сын: Савинков Иоанн Руфанович

Отец ребёнка: Савинков Руфан Андреевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савинков Руфан Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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