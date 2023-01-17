Савинкова Уистина Наумовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.07.1850 ст.
Сын: Савинков Кузьма Руфанович
Отец ребёнка: Савинков Руфан Андреевич
Рождение ребёнка
10.08.1851 ст.
Дочь: Васса Руфановна
Отец ребёнка: Савинков Руфан Андреевич
Рождение ребёнка
01.03.1854 ст.
Сын: Савинков Василий Руфанович
Отец ребёнка: Савинков Руфан Андреевич
Рождение ребёнка
16.12.1857 ст.
Дочь: Анастасия Руфановна
Отец ребёнка: Савинков Руфан Андреевич
Рождение ребёнка
14.03.1859 ст.
Дочь: Дарья Руфановна
Отец ребёнка: Савинков Руфан Андреевич
Рождение ребёнка
27.12.1863 ст.
Дочь: Анисья Руфановна
Отец ребёнка: Савинков Руфан Андреевич
Рождение ребёнка
28.03.1866 ст.
Дочь: Мария Руфановна
Отец ребёнка: Савинков Руфан Андреевич
Рождение ребёнка
29.10.1868 ст.
Сын: Савинков Георгий Руфанович
Отец ребёнка: Савинков Руфан Андреевич
Рождение ребёнка
15.04.1870 ст.
Отец ребёнка: Савинков Руфан Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно