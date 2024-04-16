Васильев Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Сын: Васильев Василий Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Васильева Пелагея Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1821
Сын: Васильев Григорий Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно