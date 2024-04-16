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Васильев Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Васильев Василий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1818

Сын: Васильев Яков Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Васильева Пелагея Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1821

Сын: Васильев Григорий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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