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Яков Трофимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1769 ст.

Дата смерти

?.10.1772 ст.

Пол

Мужской

Отец

1742 г.р.

Мать

Около 1741 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1769 ст.

Отец: Трофим Иванов

Мать: Параскева Максимовна

Рождение: ЦГИА СПб. Фонд 19. Опись 111. Дело 527 лист 31 Выставки Гагрина у пономаря Трофима Иванова сын Ияков
Смерть
?.10.1772 ст.
Смерть: ЦГИА СПб. Фонд 19. Опись 111. Дело 530 лист 39 Той выставки у пономаря Трофима Иванова сын Ияков 3 лет умре (неразборчиво)

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