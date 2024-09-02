Яков Трофимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1769 ст.
Дата смерти?.10.1772 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
30.04.1769 ст.
Отец: Трофим Иванов
Мать: Параскева Максимовна
Рождение: ЦГИА СПб. Фонд 19. Опись 111. Дело 527 лист 31 Выставки Гагрина у пономаря Трофима Иванова сын Ияков
Смерть
?.10.1772 ст.
Смерть: ЦГИА СПб. Фонд 19. Опись 111. Дело 530 лист 39 Той выставки у пономаря Трофима Иванова сын Ияков 3 лет умре (неразборчиво)