Шиловский Иван Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти2009
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шиловский Василий Иванович
Мать ребёнка: Шиловская-Суворова Галина Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шиловский Александр Иванович
Мать ребёнка: Шиловская-Суворова Галина Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шиловская Светлана Ивановна
Мать ребёнка: Шиловская-Суворова Галина Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шиловская Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Шиловская-Суворова Галина Фёдоровна
Смерть
2009