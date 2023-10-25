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Шиловский Иван Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

2009

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Шиловский Павел Иванович

Мать: Шиловская - Кокшарова Евдокия Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шиловский Василий Иванович

Мать ребёнка: Шиловская-Суворова Галина Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шиловский Александр Иванович

Мать ребёнка: Шиловская-Суворова Галина Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шиловская Светлана Ивановна

Мать ребёнка: Шиловская-Суворова Галина Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шиловская Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Шиловская-Суворова Галина Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
2009
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