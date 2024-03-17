Шиловский Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.06.1899
Дата смерти1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
?.06.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шиловский Аркадий Павлович
Мать ребёнка: Шиловская - Кокшарова Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
29.01.1924
Сын: Шиловский Николай Павлович
Мать ребёнка: Шиловская - Кокшарова Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Шиловская - Кокшарова Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
17.09.1930
Дочь: Шиловская-Сидорова Антонина Павловна
Мать ребёнка: Шиловская - Кокшарова Евдокия Фёдоровна
Смерть
1985