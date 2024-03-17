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Шиловский Павел Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.06.1899

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шиловский Аркадий Павлович

Мать ребёнка: Шиловская - Кокшарова Евдокия Фёдоровна

Рождение ребёнка
29.01.1924

Сын: Шиловский Николай Павлович

Мать ребёнка: Шиловская - Кокшарова Евдокия Фёдоровна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Шиловский Иван Павлович

Мать ребёнка: Шиловская - Кокшарова Евдокия Фёдоровна

Рождение ребёнка
17.09.1930

Дочь: Шиловская-Сидорова Антонина Павловна

Мать ребёнка: Шиловская - Кокшарова Евдокия Фёдоровна

Смерть
1985

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