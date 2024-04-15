Усольцева Марья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усольцева Марья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Усольцев Лаврентий Матвеевич

Отец ребёнка: Усольцев Матвей Алексеевич

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Авдотья Матвеевна

Отец ребёнка: Усольцев Матвей Алексеевич

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усольцев Матвей Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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