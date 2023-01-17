Иванюта Ефимия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванюта Ефимия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1851 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1851 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Сын: Иванюта Андрей Титович

Отец ребёнка: Иванюта Тит Иванович

Рождение ребёнка
27.07.1880 ст.

Сын: Иванюта Прохор Титович

Отец ребёнка: Иванюта Тит Иванович

Тарасовка, Полтавська область
Смерть
Неизвестно
Чкаловское, Спасский муниципальный район, Приморский край
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