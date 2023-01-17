Иванюта Ефимия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1851 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1851 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Иванюта Тит Иванович
Рождение ребёнка
27.07.1880 ст.
Отец ребёнка: Иванюта Тит Иванович
Тарасовка, Полтавська область
Смерть
Неизвестно
Чкаловское, Спасский муниципальный район, Приморский край