ВРАЧЕВАТЕЛЬ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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ВРАЧЕВАТЕЛЬ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: умер в 17 лет

Мать ребёнка: Умерла в 38 лет при родах

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Пуревсайхан Purevsaihan

Мать ребёнка: Умерла в 38 лет при родах

Рождение ребёнка
1918

Сын: Дашнэрэн Ишь

Мать ребёнка: Умерла в 38 лет при родах

Смерть
Неизвестно

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