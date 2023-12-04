ВРАЧЕВАТЕЛЬ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: умер в 17 лет
Мать ребёнка: Умерла в 38 лет при родах
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Пуревсайхан Purevsaihan
Мать ребёнка: Умерла в 38 лет при родах
Рождение ребёнка
1918
Сын: Дашнэрэн Ишь
Мать ребёнка: Умерла в 38 лет при родах
Смерть
Неизвестно