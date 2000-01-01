Удгодская (Рязановская) Любовь Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиПосле 1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.12.1898
Сын: Удгодский Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Удгодский Николай Александрович
Рождение ребёнка
29.06.1902
Дочь: Ангелина Николаевна
Отец ребёнка: Удгодский Николай Александрович
Рождение ребёнка
07.09.1903
Сын: Удгодский Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Удгодский Николай Александрович
Рождение ребёнка
14.05.1906
Дочь: Елена Николаевна
Отец ребёнка: Удгодский Николай Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1944