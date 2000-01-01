Удгодская (Рязановская) Любовь Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Удгодская (Рязановская) Любовь Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

После 1944

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.12.1898

Сын: Удгодский Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Удгодский Николай Александрович

Рождение ребёнка
29.06.1902

Дочь: Ангелина Николаевна

Отец ребёнка: Удгодский Николай Александрович

Рождение ребёнка
07.09.1903

Сын: Удгодский Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Удгодский Николай Александрович

Рождение ребёнка
14.05.1906

Дочь: Елена Николаевна

Отец ребёнка: Удгодский Николай Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Удгодский Николай Александрович

Смерть
После 1944
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