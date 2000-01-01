Коновалова (Колупаева) Матрёна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиПосле 1770
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Гликерия Ивановна
Отец ребёнка: Коновалов Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Коновалов Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Коновалов Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Коновалов Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
28.10.1758 ст.
Сын: Коновалов Степан Иванович
Отец ребёнка: Коновалов Иван Евдокимович
1758г. (ДР) МК Быстрицкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 13
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Коновалов Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Марельяна Ивановна
Отец ребёнка: Коновалов Иван Евдокимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1770