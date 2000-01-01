Коновалова (Колупаева) Матрёна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова (Колупаева) Матрёна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

После 1770

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Гликерия Ивановна

Отец ребёнка: Коновалов Иван Евдокимович

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Коновалов Иван Евдокимович

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Коновалов Иван Евдокимович

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Коновалов Иван Евдокимович

Рождение ребёнка
28.10.1758 ст.

Сын: Коновалов Степан Иванович

Отец ребёнка: Коновалов Иван Евдокимович

1758г. (ДР) МК Быстрицкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 13
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Коновалов Иван Евдокимович

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Марельяна Ивановна

Отец ребёнка: Коновалов Иван Евдокимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Иван Евдокимович

Смерть
После 1770
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