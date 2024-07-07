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Краснова Татиана Феодоровна

Место рождения

Донауровка, Аксубаевская волость, Чистопольский уезд

Дата рождения

Около 1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1840 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1870 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1870 ст.

Отец: Феодор

Мать: не указана

Донауровка, Аксубаевская волость, Чистопольский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красновъ Матвей Евграфовичъ

Донауровка, Аксубаевская волость, Чистопольский уезд
Рождение ребёнка
1900

Сын: Краснов А. М.

Отец ребёнка: Красновъ Матвей Евграфовичъ

Аксубаево, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1903

Сын: Краснов С. М.

Отец ребёнка: Красновъ Матвей Евграфовичъ

Аксубаево, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1910

Сын: Краснов В. М.

Отец ребёнка: Красновъ Матвей Евграфовичъ

Аксубаево, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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