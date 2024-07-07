Краснова Татиана Феодоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870 ст.
Отец: Феодор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900
Сын: Краснов А. М.
Отец ребёнка: Красновъ Матвей Евграфовичъ
Рождение ребёнка
1903
Сын: Краснов С. М.
Отец ребёнка: Красновъ Матвей Евграфовичъ
Рождение ребёнка
1910
Сын: Краснов В. М.
Отец ребёнка: Красновъ Матвей Евграфовичъ
Смерть
Неизвестно