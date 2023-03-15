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Чистюхин Иван Семёнович

Место рождения

Ясеновая, Дубенский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

17.04.1915 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Крещение
19.04.1915
празднование именин 19 апреля Восприемники: Иван Никитин Давыдов (Ханино) Анастасия Емелианова Мефодина (Ханино) * фото 0056 Метрическая книга 1915 г. Успенская церковь
Рождение
17.04.1915 ст.

Отец: Чистюхин Семен Яковлевич

Мать: Чистюхина Анастасия Ивановна

Ясеновая, Дубенский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чистюхина (Пономарёва) Ольга Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чистюхина (Пономарёва) Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чистюхина (Пономарёва) Ольга Николаевна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Дорожное происшествие
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область

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