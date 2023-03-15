Чистюхин Иван Семёнович
Место рождения
Дата рождения17.04.1915 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
19.04.1915
празднование именин 19 апреля Восприемники: Иван Никитин Давыдов (Ханино) Анастасия Емелианова Мефодина (Ханино) * фото 0056 Метрическая книга 1915 г. Успенская церковь
Рождение
17.04.1915 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чистюхина (Пономарёва) Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чистюхина (Пономарёва) Ольга Николаевна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Дорожное происшествие
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область