Чистюхина (Пономарёва) Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пономарёв Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чистюхин Иван Семёнович
Рождение ребёнка
1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чистюхин Иван Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно