Чистюхина (Пономарёва) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистюхина (Пономарёва) Ольга Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пономарёв Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чистюхин Иван Семёнович

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чистюхин Иван Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чистюхин Иван Семёнович

Смерть
Неизвестно
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