Бирюков Федор Артемов
Место рождения
Дата рождения15.05.1842 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
15.05.1842 ст.
Афанасий Тарасов Колосков Параскева Иванова-жена Дементия Тимофеева
Рождение
15.05.1842 ст.
Отец: Бирюков Артем Иванов
Мать: Бирюкова Устинья Иванова
Бракосочетание
16.10.1864 ст.
по жениху Иуда Иванов Кухтин Яков Яковлев Молодцов по невесте Федор Никифоров Лыткин-д. Змеевка Федор Семенов Туркин
Рождение ребёнка
23.09.1873 ст.
Дочь: Казорина Иустина Федорова
Мать ребёнка: Бирюкова Параскева Алексеева
Рождение ребёнка
1876 ст.
Мать ребёнка: Бирюкова Параскева Алексеева
Рождение ребёнка
13.12.1879 ст.
Мать ребёнка: Бирюкова Параскева Алексеева
Рождение ребёнка
01.03.1881 ст.
Дочь: Казорина Евфросиния Федорова
Мать ребёнка: Бирюкова Параскева Алексеева
Рождение ребёнка
1883 ст.
Мать ребёнка: Бирюкова Параскева Алексеева
Смерть
Неизвестно