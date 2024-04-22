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Бирюков Федор Артемов

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

15.05.1842 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
15.05.1842 ст.
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Афанасий Тарасов Колосков Параскева Иванова-жена Дементия Тимофеева
Рождение
15.05.1842 ст.

Отец: Бирюков Артем Иванов

Мать: Бирюкова Устинья Иванова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
16.10.1864 ст.

Жена: Бирюкова Параскева Алексеева

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
по жениху Иуда Иванов Кухтин Яков Яковлев Молодцов по невесте Федор Никифоров Лыткин-д. Змеевка Федор Семенов Туркин
Рождение ребёнка
23.09.1873 ст.

Дочь: Казорина Иустина Федорова

Мать ребёнка: Бирюкова Параскева Алексеева

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1876 ст.

Сын: Бирюкова Елена Федорова

Мать ребёнка: Бирюкова Параскева Алексеева

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
13.12.1879 ст.

Сын: Бирюков Павел Федоров

Мать ребёнка: Бирюкова Параскева Алексеева

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
01.03.1881 ст.

Дочь: Казорина Евфросиния Федорова

Мать ребёнка: Бирюкова Параскева Алексеева

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1883 ст.

Сын: Бирюков Евфрем Федоров

Мать ребёнка: Бирюкова Параскева Алексеева

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
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