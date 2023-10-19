Бахметева (Бахметева) Елизавета Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смерти1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.1822
Дочь: Varvara Petrovna
Отец ребёнка: Князь Трубецкой Петр Петрович
Рождение ребёнка
09.07.1823
Дочь: Obolenskaja Darja Petrovna
Отец ребёнка: Князь Трубецкой Петр Петрович
Российская Империя
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Klushin Agafokleya Petrovna
Отец ребёнка: Князь Трубецкой Петр Петрович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Княгиня Урусова Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Князь Трубецкой Петр Петрович
Смерть
1825