Бахметева (Бахметева) Елизавета Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБахметева (Бахметева) Елизавета Николаевна

Бахметева (Бахметева) Елизавета Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

1825

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1822

Дочь: Varvara Petrovna

Отец ребёнка: Князь Трубецкой Петр Петрович

Рождение ребёнка
09.07.1823

Дочь: Obolenskaja Darja Petrovna

Отец ребёнка: Князь Трубецкой Петр Петрович

Российская Империя
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Klushin Agafokleya Petrovna

Отец ребёнка: Князь Трубецкой Петр Петрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Княгиня Урусова Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Князь Трубецкой Петр Петрович

Смерть
1825
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close