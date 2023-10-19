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князь Трубецкой Петр Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Prince Trubetskoy Pyotr Sergeyevich Sergeievich

Мать: Princess Troubetskaya Daria Aleksandrovna Alexandrovna

Рождение ребёнка
01.01.1822

Дочь: Varvara Petrovna

Мать ребёнка: Бахметева Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
09.07.1823

Дочь: Obolenskaja Darja Petrovna

Мать ребёнка: Бахметева Елизавета Николаевна

Российская Империя
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Klushin Agafokleya Petrovna

Мать ребёнка: Бахметева Елизавета Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Княгиня Урусова Елизавета Петровна

Мать ребёнка: Бахметева Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Кн. Трубецкой Сергей Петрович

Мать ребёнка: Trubetskaya Cleopatra Konstantinovna

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1840
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