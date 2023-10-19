князь Трубецкой Петр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Рождение ребёнка
01.01.1822
Дочь: Varvara Petrovna
Мать ребёнка: Бахметева Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
09.07.1823
Дочь: Obolenskaja Darja Petrovna
Мать ребёнка: Бахметева Елизавета Николаевна
Российская Империя
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Klushin Agafokleya Petrovna
Мать ребёнка: Бахметева Елизавета Николаевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Княгиня Урусова Елизавета Петровна
Мать ребёнка: Бахметева Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Кн. Трубецкой Сергей Петрович
Мать ребёнка: Trubetskaya Cleopatra Konstantinovna
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1840